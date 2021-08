Covid. In provincia di Trapani 2180 positivi. Mazara, Castelvetrano e Marsala le città con più casi

Sono 2180 le persone positive al Covid 19 in provincia di Trapani. Di queste 62 sono ricoverate in area medica e 9 in terapia intensiva. Del dato dei ricoveri in terapia intensiva bisogna considerare che su nove ben otto sono i non vaccinati contro...