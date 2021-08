Trapani, clienti senza mascherina dentro una nota gelateria ... 

23/08/2021 13:35:00

Gentile redazione di Tp24,

scrivo per mettere a conoscenza quello che mi è capitato dj vedere nel primo pomeriggio in una nota gelateria di Trapani vicino al porto.

Durante una passeggiata fra l'altro con mia madre invalida in carrozzina, io e mio marito, indossando ovviamente la mascherina, ci siamo avvicinati al locale per osservare quali gusti di gelato offrisse e abbiamo subito notato che c'era qualcosa che non andava: dal locale in questione entravano e uscivano le persone di un gruppo di turisti del Nord (si sentiva dall'accento) con molta nonchalance ... abbiamo visto che sceglievano senza mascherina il gelato, uscivano, rientravano per pagare il conto sempre senza mascherina...

Mi è venuto spontaneo chiedere ironicamente all'addetto al banco (non so se fra l'altro se fosse anche il proprietario) se non fosse d'obbligo la mascherina in quell'attività e costui ... ha inveito contro di me che regolarmente indossavo la mascherina, rimproverandomi di uscire fuori e aspettare il turno perché quelle persone "gli avevano chiesto il favore" ... oltre al danno la beffa!!!....

Dunque, mi viene da riflettere con rabbia... Non lamentiamoci se poi in Sicilia schizzano i contagi, se siamo i primi in Italia... Oltre alla gente incivile che viene nella nostra Isola a farsi la vacanza fregandosene altamente... mi rendo conto che alcuni ristoratori fomentano il dilagare dell'epidemia, gli stessi (forse) che poi piangono per le restrizioni e per le chiusure, senza minimo rispetto per i colleghi che fanno rispettare le regole ed hanno fatto sacrifici per tenere aperte le loro attività.

Valeria