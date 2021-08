Scrive la famiglia Cintura Salvo, sulla signora ricoverata per Covid e la lettera del fratello

23/08/2021 10:11:00

Gentile direttore di Tp24,

Le scrivo a nome della famiglia Cintura-Salvo, marito e figlie della signora Salvo attualmente ricoverata. Dobbiamo comunicarVi che il sig.re Natale Salvo, autore di una becera speculazione personale sul Covid, dopo aver reso di dominio pubblico la malattia della sorella tramite blog/diario condiviso in rete, (già solo questo roba da denuncia per privacy o vigliaccheria!) nonchè la lettera-denuncia a Voi inviata, è stato diffidato dal non diffondere notizie sullo stato di salute della sorella o di esporsi per conto della stessa in quanto mai stato autorizzato a farlo.

Ci teniamo a precisare che i suoi pensieri non sono condivisi minimamente dalla nostra famiglia, non siamo nè accettiamo i farneticanti pensieri dei "no-vax", abbiamo magari qualche timoroso causa vicissitudini sanitarie pregresse, noi niente di più.

Ne approfittiamo per ringraziare per ringraziare tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si spendono nel salvare vite umane in questo tragico momento. Grazie.

Famiglia Cintura-Salvo