La politica a Marsala tra Eros e Thanatos

24/08/2021 07:00:00

Eros e Thanatos. L'eterno dilemma tra pulsione di vita-la prima - e pulsione di morte - la seconda.

Indagato da S. Freud che enuncia il conflitto psicologico e lo esplicita nel saggio: al di là del principio del piacere, lo psicanalista attribuisce ad Empodocle la genesi del pensiero, l'agrigentino aggiunge i due elementi Amore-o Amicizia- e Odio-o Discordia-, insieme ai quattro classici terra-acqua aria e fuoco.

Esempi del concetto sono: Tristano e Isotta "imposessati" dall'amor fole e forzando la valenza, Diana Spencer e Dodi Al-Fayed. La pulsione in psicanalisi è costituita da: spinta,fonte, oggetto e meta. L'idea è ritenuta superata dalla dottrina moderna. Nella storia contemporanea paradigma del pensiero furono: il Duce e Claretta Petacci, travolti da Eros nonostante Mussolini fosse sposato e i 29 anni di differenza.

Thanatos presentò il conto il 28 aprile 1945 e la successiva esposizione dei corpi a p.le Loreto. Il pensiero traslato alla politica può essere applicato già nei primi anni della repubblica italiana ai:Partito Nazionale Monarchico -PNM-di Alfredo Covelli e il Partito Monarchico Popolare -PMP- di Achille Lauro, e fu Eros. Thanatos si manifestò quando i due confluirono nel Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica -PDIUM-, per poi morire definitivamente 1972 nel MSI, nel Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale. A Marsala, Eros lo erano da sempre PD e Alberto Di Girolamo già segretario comunale del partito. L'apoteosi della pulsione fu raggiunta alle amministrative del 2015, la spinta furono le primarie,la fonte lo slogan il "sindaco perbene" ed il programma, l'oggetto il consenso elettorale,la meta Quartiere Spagnolo.

Ma Thanatos era in agguato, ma la pulsione di vita che comprendeva anche la vittoria, portò tanti piccoli Hel-dea della morte-:Sturiano e Ingrassia, Galfano, A.Coppola e Marrone, Cordaro- Vinci e A. Di Girolamo. Il Partito socialista italiano-PSI con O.Alagna-M.Gandolfo e L.Arcara, le cronache narrano di scosse di terremoto con epicentro le tombe di Nenni e De Martino. La pulsione di morte, si manifestò in tutta la sua virulenza alle amministrative del 2020 e condusse al "decesso" Di Girolamo, il PD e la sua segretaria R. Mezzapelle, Luana Alagna e nonostante il suo enorme consenso elettorale, seconda solo a Sturiano, Linda Licari, tutte e tre indicate assessore e non approdate neanche a Sala delle Lapidi. Eros e Thanatos una chiave di lettura per alcuni eventi.



Vittorio Alfieri