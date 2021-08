Marsala, assunzioni al Comune. Prorogati i termini dei concorsi

25/08/2021 12:15:00

L'Assessorato al Personale del Comune di Marsala, diretto dal vice sindaco Paolo Ruggieri, rende noto che sono stati prorogati al 30 Settembre 2021 i termini di scadenza per il Concorso Pubblico a 6 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo” (cat. D/D1). E ciò, come si legge nel provvedimento digenziale n.184/2021, in ragione del fatto che il bando conteneva un refuso inserito per mero errore materiale all'art.2. Pertanto, è stato necessario emanare un nuovo bando, in pubblicazione nella GURS – Serie Concorsi di Venerdì prossimo, (contestualmente online anche sul sito istituzionale alla pagina “Avvisi Importanti”).

Resta fissato al prossimo 30 Agosto, invece, il termine di scadenza per gli altri due Bandi Pubblici emanati dall'Amministrazione Grillo:

- Concorso, per titoli, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per esigenze temporanee e stagionali, di n.8 Agenti di Polizia Municipale (cat."C/1"), per un periodo non superiore a 5 mesi.

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31112

- Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.7 posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" (cat. D/D1).

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31121