Covid. 2251 casi in provincia di Trapani. Mazara 450, Castelvetrano 339, Marsala 250. I dati

25/08/2021 15:32:00

Più guariti che nuovi casi nell'ultimo bollettino sul Covid in provincia di Trapani. Così scende un po' il numero degli attuali positivi: sono 2251.

Stabile la situazione negli ospedali, 10 sono i ricoverati in terapia intensiva e 62 in area medica (uno in più). Non ci sono nuove vittime. Per quanto riguarda le città crescono ancora i casi a Mazara del vallo, sempre prima per contagi.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati dell'ultimo bollettino:

Alcamo 246 (+6); Buseto Palizzolo 15; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 119 (+3); Castellammare del Golfo 86; Castelvetrano 339 (+6); Custonaci 26; Erice 104 (+2), Favignana 22; Gibellina 12; Marsala 250 (.41); Mazara del Vallo 463 (+13); Paceco 15; Pantelleria 63 (+3); Partanna 27; Petrosino 22; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 91 ; San Vito Lo Capo 18; Santa Ninfa 43; Trapani 233 (-2); Valderice 39 (-5); Vita 9.



Totale casi attuali positivi: 2251 (-25)

Deceduti in totale 357

Guariti 14721 (+76)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 10

Ricoverati nei reparti ordinari 62 (+1)

Tamponi molecolari 569

Tamponi rapidi 362