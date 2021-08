Alcamo, prorogata scadenza sconto Tari. Progetto Erasmus+ alla Cittadella dei Giovani

26/08/2021 22:30:00

L’amministrazione comunale di Alcamo ha prorogato l’avviso per accedere ai contributi per l’abbattimento della scadenza TARI al 7 SETTEMBRE 2021 al fine di allargare la platea delle persone che possono presentare la domanda per il contributo.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai servizi alla persona, Stefano Alessandra “abbiamo deciso di prorogare la data di scadenza per accedere ai contributi TARI proprio al fine di agevolare l’utenza e consentire a quante più persone di poter fruire dei contributi previsti dal Decreto Legge Sostegni bis a favore di coloro i quali, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, si trovano in difficoltà finanziarie poiché hanno subito una perdita o una contrazione del reddito”.

Il bando per accedere ai contributi “misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” riguarda le persone residenti nel Comune di Alcamo che, a causa della crisi generata dall’emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non consente di sostenere spese, quali la TARI, e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a €.20.670,00.

L’istanza di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, dall’intestatario dell’utenza TARI e deve essere redatta sul modulo predisposto dagli Uffici Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, entro le ore 12:00 del 7 SETTEMBRE 2021 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo in Piazza Ciullo o tramite posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it.

Gli interessati possono ritirare il modulo e ricevere informazioni presso gli Uffici Servizi alla Persona di via Verga n.65 0924-21695 – 21694. o presso l’U.R.P. o collegandosi al link

https://alcamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo/-/papca/display/1425765?p_auth=Xg4l2Tao

Progetto Erasmus+ "Think new city"

La Cittadella dei Giovani ospita dal 26 Agosto al 4 Settembre il Progetto Erasmus+ dal titolo titolo "Think new city", a cura dell’Ecoistituto Siciliano ed in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale di Alcamo.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla cultura e alle Politiche Europee, Lorella Di Giovanni “ancora una volta la Cittadella dei Giovani è protagonista di un appuntamento che coinvolge i giovani per un progetto di scambio interculturale, le cui esperienze di apprendimento saranno riconosciute attraverso un Youthpass, fra le realtà locali e quelle europee”.

Continua l’Assessore “al progetto partecipano 30 giovani provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, mentre per l'Italia ci sono 10 giovani italiani selezionati con il supporto della Consulta. I partecipanti alloggiano alla Casa degli Artisti, mentre le attività progettuali, laboratori, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, visite della Città e altro sono orientate all’apprendimento di una tematica specifica ovvero valutare i tratti peculiari dell’ecosistema urbano, intendendo la città come un sistema vivo per promuovere le buone pratiche volte a un nuovo stile di vita”.

Dichiara Alessandro Trovato dell’Ecoistituto Siciliano “il progetto organizzato da Ecoistituto Siciliano, finanziato all'interno della progettualità KA1 del programma Erasmus +, mira a scambiare buone pratiche riguardanti la città del futuro. L'obiettivo del progetto è la creazione di un dibattito e di uno scambio di buone pratiche per la riqualificazione di aree interessanti.

I concetti discussi saranno applicati ad alcune aree della città di Alcamo, selezionate durante le attività del progetto dai partecipanti, al fine di sviluppare programmi di rigenerazione per ognuna delle aree selezionate”.