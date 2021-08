Covid in provincia di Trapani. 2347 positivi, un morto, nuovo balzo di contagi. I dati

26/08/2021 15:56:00

Covid in provincia di Trapani.

Un nuovo decesso, e un nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani.



Ieri c'è stato un calo degli attualmente positivi. Sono 2347 le persone contagiate in questo momento. I nuovi casi sono 137, al netto del decesso e dei 40 negativizzati. 8 le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva e 64 in area medica.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati dell'ultimo bollettino:

Alcamo 263 (+17); Buseto Palizzolo 15; Calatafimi-Segesta 14; Campobello di Mazara 113 (-6); Castellammare del Golfo 91 (+5); Castelvetrano 341 (+2); Custonaci 27; Erice 108 (+4), Favignana 22; Gibellina 12; Marsala 286 (+36); Mazara del Vallo 486 (+23); Paceco 16; Pantelleria 67 (+4); Partanna 15; Petrosino 22; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 90 ; San Vito Lo Capo 19; Santa Ninfa 45; Trapani 245 (+12); Valderice 39 ; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2347 (+96)

Deceduti in totale 358 (+1)

Guariti 14761 (+40)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 8 (-2)

Ricoverati nei reparti ordinari 64 (+2)

Tamponi molecolari 563

Tamponi rapidi 408