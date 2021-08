27/08/2021 16:21:00

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, venerdì 27 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Attuali positivi: 26.525 (+415)

Deceduti: 6.285 (+11)*

Dimessi/guariti: 238.541 237.286 (+1.255)

Ricoverati totali: 881 (+26)

Ricoverati in terapia intensiva: 103 (/)

Totale casi: 271.351 (+1.681)

Tamponi: 5.699.324 (+22.589)

*NOTA: la Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: n.3 al 26 agosto, n.7 al 25 agosto, n.1 al 24 agosto