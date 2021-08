Quel sacchetto lasciato ogni giorno sulla finestra di un palazzo storico di Trapani

28/08/2021 00:15:00

"Puntualmente tutti i giorni una finestra di un antico palazzo del XIV sec. nel centro storico di Trapani viene riempita di spazzatura".

E' la segnalazione che ci fa un lettore. Ci troviamo in via Calvano, una traversa di via Mercè.

Ci dicono che ogni giorno è così, c'è qualcuno, magari un residente in zona, che deposita sacchetti della spazzatura sulla finestra del palazzo storico. Tra l'altro proprio in questi giorni a Trapani sono fioccate numerose multe per chi abbandona rifiuti in strada o si esercita nella disciplina del "lancio del sacchetto". Il tutto immortalato dalle telecamere del Comune, chissè se il tipo o la tipa di via Calvano saranno i protagonisti del prossimo video del Comune.

