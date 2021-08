Oggi in Sicilia 1369 casi di Covid. I numeri dell'ultimo giorno in zona bianca

29/08/2021 17:14:00

Sono 1.369 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13,506 tamponi, con un tasso di positività odierno al 10,1%.

Resta dunque alto il numero dei contagi nell'isola anche se rispetto a domenica scorsa i dati sono pressoché simili e con un maggior numero di tamponi. Ancora in aumento però l'incidenza per 100 mila abitanti che raggiunge quota 192. Altri 10 i decessi segnalati (8 riferiti al 27 agosto, 1 al 26 agosto e 1 al 28 agosto), 864 invece i nuovi guariti.

Resta in aumento anche la pressione sugli ospedali: 806 i pazienti ricoverati in area medica (8 in più rispetto a ieri) con un tasso di occupazione del 21%; 108 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (+4) con un tasso dell'11,7% e altri 10 ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questi i numeri dei contagi odierni per quanto riguarda le province: Palermo 343, Catania 259, Ragusa 212, Siracusa 195, Messina 146, Caltanissetta 73, Trapani 70, Agrigento 61, Enna 10.