Il Rotary Club ha avviato una raccolta solidale di materiale scolastico 

30/08/2021 17:30:00

Il Rotary Club Marsala per l’anno 2021-2022 continua a portare avanti il Progetto S.P.E.S. (Servizio, Protezione, Educazione e Solidarietà), questa volta con una raccolta di materiale scolastico in vista dell’apertura delle scuole. A partire dal 30 agosto e fino alla metà di settembre sarà possibile donare presso quattro cartolibrerie e un supermercato aderenti all’iniziativa sia materiale nuovo che usato. I prodotti maggiormente richiesti sono astucci, penne, matite, gomme, quaderni, colori, album da disegno e tutto ciò che possa servire da corredo scolastico ai piccoli studenti. Si raccoglie sia materiale nuovo che usato (quest’ultimo è limitato a zaini, astucci e vocabolari). Il materiale è destinato alle famiglie bisognose del nostro territorio per il tramite dell’associazione “Il Mulino”. I box per la raccolta (gentilmente offerti dalla ditta Sicilcartone) si trovano presso: Cartoleria Di Giovanni Tutto per l’ufficio, Cartoleria Fugalli, Cartoleria Licciardi, Cartoleria Montalto, Ipermarket Conad.