01/09/2021 22:00:00

Dopo una lunga e proficua carriera, il Comandante della Polizia Locale di Trapani Mario Bosco si congeda dal servizio.

In occasione della visita a Palazzo D'Alì, il Sindaco Tranchida si è congratulato per le tante azioni poste in essere nel corso degli anni al fine di garantire l'ordine in città nonostante un organico ridotto. A far data da oggi, l'Isp. Solina è il Vice Comandante Facente Funzioni.

A Mario Bosco, il ringraziamento per aver prestato un lungo ed apprezzato servizio al Comando della Polizia Locale della Città di Trapani.