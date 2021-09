Erice, approvato il progetto esecutivo per il prolungamento della via Garaffa

02/09/2021 14:00:00

E' stato approvato dalla giunta comunale di Erice il progetto esecutivo di realizzazione del prolungamento dalla via Garraffa alla via dei Pescatori e dalla via dell’Università alla via Rodolico. I lavori, per l’importo complessivo di € 743.000,00, sono previsti nell’ambito del "Contratto di valorizzazione urbana" finanziato dai fondi nazionali del Piano Nazionale per le Città, già alle battute finali, di cui si sfrutteranno le economie per la realizzazione della nuova opera. L’intervento prevede la realizzazione di 280 metri di sede stradale che, costeggiando il cimitero di Trapani, si innesterà con la via dei Pescatori all’altezza della via Primo Maggio, mentre via dell’Università verrà prolungata per 60 metri sino alla via Rodolico prendendo in concessione un’area verde di proprietà dell’Agenzia del Demanio, che verrà completamente bonificata e riqualificata. Lungo via Garraffa, proprio di fronte al cimitero, sarà realizzato un parcheggio che potrà accogliere un centinaio di auto e una pista ciclopedonale alberata, su un’area confiscata a un immobile commerciale abusivo, che sarà demolito.

«Si tratta di un intervento che riteniamo non soltanto strategico ma anche urgente, nell’ottica della riqualificazione complessiva del quartiere San Giuliano – dichiarano la sindaca Daniela Toscano e il vice sindaco Gianni Mauro -. Il progetto, che grazie all’intercettazione di risorse consentirà di congiungere le vie, prevede anche la bonifica di alcune zone che, purtroppo, sono al momento sede di microdiscariche, andando ad incidere positivamente sull’area urbana e sulla qualità della vita di migliaia di persone. Un’occasione straordinaria, dunque, sia per la progettazione urbana che per il decoro complessivo del quartiere e che si innesta anche con la riqualificazione del Lungomare Dante Alighieri».

****

Sui cumuli di rifiuti abbandonati a Pizzolungo Piana di Anchise c'è l'intervento dell'assessore all'Ambiente Vincenzo Giuseppe Di Marco. "Uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, cioè Pizzolungo Piana Di Anchise, è stato violentato – non c’è un termine più adatto – dalla mano di alcuni criminali, scrive l'assessore – anche in questo caso non esiste termine più appropriato – che, infischiandosene delle regole, del rispetto dell’ambiente, della comunità e di chi quelle regole – la maggior parte degli ericini – le rispetta, ha deciso di abbandonare un’enorme quantità di rifiuti, per lo più inerti, in un'area simbolica del territorio di Erice. Fatto salvo che faremo tutto il possibile per risalire agli autori di questo gesto scellerato e per sanzionarli per come la legge dispone, ci sembra corretto condannare pubblicamente questo fatto, nella speranza che possa fortificare il sentimento di coscienza civile che dovrebbe spingere tutti noi verso la giusta direzione".

****

È stato presentato lunedì pomeriggio, al lido “Smile” di Erice, il libro “Confessioni di un innocente” di Gaetano Santangelo, alcamese ingiustamente condannato a 22 anni di reclusione per il duplice omicidio di due carabinieri. Questo era il terzo appuntamento della rassegna letteraria "Letture al tramonto", organizzata dall'associazione "Donare rende felici" con la collaborazione dell'Assessorato comunale alle politiche sociali e giovanili. Santangelo è stato intervistato dal giornalista Maurizio Macaluso.

«È stato un momento molto interessante e certamente costruttivo – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Carmela Daidone -. La storia di Santangelo merita di essere raccontata perché descrive la storia di quest’uomo coraggioso che ha saputo sopportare una situazione così pesante come la reclusione, consapevole della propria innocenza ma accusato, insieme ad altre persone, di un grave delitto come quello di due servitori dello Stato. Quell’errore gli costò 22 anni della sua vita. Ringraziamo Santangelo e l’associazione che gestisce il lido per questo importante evento».