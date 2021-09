A Trapani l'iniziativa dell'Oipa "ProteggiAMOli" 

02/09/2021 00:15:00

“ProteggiAMOli” è il progetto dell'Oipa di Trapani per la salute degli amici a 4 zampe.

L’OIPA della sezione di Trapani, ha messo a disposizione i suoi “Angeli Blu” per applicare le suddette fialette antiparassitarie ai cani randagi dei comuni di Trapani ed Erice, a seguito del benestare delle Amministrazioni Comunali, sempre favorevoli a questo genere di iniziative a favore di tutti i randagi presenti sul territorio.

I volontari hanno applicato 67 fialette ai cani randagi del comune di Trapani e ai cani ricoverati presso l’Ambulatorio Veterinario Comunale sito in via Tunisi e 39 fialette applicate ai cagnolini del comune di Erice.

"Abbiamo deciso di donare delle confezioni di fialette antiparassitarie - scrive in una nota Baldassare Ferlito - a tutti quei cittadini che giornalmente gestiscono queste povere anime sul territorio, per assicurare loro la giusta protezione contro pulci, zecche e zanzare anche per i prossimi mesi. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari OIPA che giornalmente si battono per la difesa dei nostri amici animali, ai cittadini che, a proprie spese, accudiscono sul territorio cani e gatti in difficoltà e ai negozi di animali che sono sempre disponibili e sensibili - conclude - alle tematiche legate al benessere animale e alle A.C. di Trapani ed Erice per aver permesso la realizzazione di questo fantastico progetto".