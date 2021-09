Si gira Makari 2. Al via i casting. Ecco come partecipare

02/09/2021 16:00:00

La PalomarS.p.A , Società cinematografica e televisiva, (Makari , Il commissario Montalbano, Il Commissario Maltese, Il nome della rosa, Il giovane favoloso), ha in fase di preparazione una serie tv per Rai1, ambientata in Sicilia, Provincia di Trapani ai nostri giorni. Le riprese tra Settembre e Dicembre 2021 nelle province di Trapani e Agrigento.

La serie è tratta dai racconti di Gaetano Savatteri.

Per poter partecipare alla selezione è obbligatorio il “GREEN PASS”.

Chi fosse interessato a interpretare piccoli ruoli o semplici figurazioni, adulti di qualsiasi fascia d’età uomini e donne, può scrivere alle seguenti mail:

per i GENERICI/COMPARSE usare:

casting.generici@gmail.com

INVIANDO 2 FOTO :

· 1 FOTO in primo piano

· 1 FOTO figura intera

(volto ben visibile, no occhiali, no selfie)

· Documenti : Carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità.

· Inserire un Recapito Telefonico per essere contattati successivamente

Per Piccolo Ruolo o Figurazione Speciale

usare : attoricastingtp@gmail.com

INVIANDO 2 FOTO :

· 1 FOTO in primo piano

· 1 FOTO figura intera

(volto ben visibile, no occhiali, no selfie)

· Documenti : Carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità.

· Inserire un Recapito Telefonico per essere contattati successivamente

DOPO AVER INVIATO EMAIL VI VERRA’ MANDATO UN LINK PER COMPLETARE ISCRIZIONE ONLINE.

In relazione alle disposizione governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico diPalomar S.p.A.