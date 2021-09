Arrivano i temporali. Allerta meteo gialla in Sicilia

03/09/2021 19:16:00

Allerta meteo gialla in Sicilia per l'arrivo di temporali che già da sabato interesseranno l'isola. La protezione civile regionale ha diramato il bollettino meteo in cui tutta l'isola si colora di giallo (e non solo per il Covid, quindi). Nella giornata di sabato previsti dei rapidi acquazzoni in diverse parti dell'Isola."Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali", si legge in una nota.

Migliora domenica anche se insisterà una certa instabilità specialmente nella parte orientale della regione. Previsto un calo delle temperature, il caldo sarà moderato fatta eccezione per qualche zona più interna della Sicilia.

Nel primo pomeriggio dovrebbero arrivare le prime piogge in provincia di Trapani che potrebbero essere a carattere temporalesco.

Queste le previsioni per domani e domenica nel Trapanese.

sabato, 4 settembre: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4090m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

domenica, 5 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4366m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.