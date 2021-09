Castellammare del Golfo, Cambiamenti: "La fiducia in maggioranza, scelta consolidata?"

03/09/2021 04:00:00

Il movimento "Cambiamenti" interviene sulla situazione politica a Castellammare del Golfo, dopo la richiesta di dimissioni nei confronti del sindaco Rizzo, presentate dalle forze politiche di opposizione, e il sostegno politico che il primo cittadino ha trovato non solo tra le forze di maggioranza ma anche tra le fila dell'opposizione.

Qui la nota completa di Cambiamenti: "Ci sembra di tornare al primo luglio 2020 quando, a seguito delle richieste di dimissioni avanzate da alcune associazioni e forze politiche, i consiglieri di maggioranza “sfruttarono” la loro forza numerica per portare e votare positivamente in consiglio comunale un ordine del giorno che, in breve, esprimeva fiducia al Sindaco Rizzo. Lo scopo di far divenire delibera di consiglio un sentimento umano era da rintracciarsi, come peraltro ripetuto nelle ultime righe dell’OdG, nell’assicurare la continuità dell’attività amministrativa intrapresa nel giugno 2018. E così accadde, il Sindaco Rizzo ricevette la fiducia dei “suoi” 10 consiglieri di maggioranza, a fronte dei 4 contrari dell’opposizione e dell’1 astenuto del mediano Mistretta.

Oggi, a seguito della richiesta di dimissioni presentate da tutte le forze politiche d’opposizione, la maggioranza esprime l’ennesimo appoggio al Sindaco Rizzo, esortandolo a non fermarsi e assicurando tutto il sostegno (si è dimesso tra l'altro l'assessore Vincenzo Abate).



I firmatari del comunicato sono Oltre (lista con il quale l’ing. Rizzo ha vinto le elezioni), Forza Italia (che assicura il suo appoggio con la presenza dell’Ass. D’Angelo), Diventerà Bellissima che di recente (4 agosto 2021) ha ufficializzato la sua presenza in consiglio comunale con Brigida De Simone, Sebastiano Cusenza ed il vicesindaco Giuseppe Cruciata, MNA (movimento nuova autonomia) che ha come commissario comunale Massimo Bonventre, componente del gruppo VIA, anch’esso firmatario del comunicato, di cui fanno parte i consiglieri Bernardo Stabile, Liliana Crociata (dimessasi ieri), Antonino Como e Antonino Mistretta.



Ebbene, se la fiducia espressa nel 2020, sia alla magistratura che al Primo Cittadino, aveva come oggetto l’indagine sull’operazione antimafia del 16 giugno 2020, il sostegno mostrato due giorni fa dalle forze politiche di cui sopra verte sulla gestione amministrativa della città di Castellammare del Golfo definendo le critiche mosse dall’opposizione come “sterili” e “denigratorie” aggiungendo, peraltro, che tale atteggiamento provocherebbe un danno ai "cittadini operosi". Naturalmente non siamo qui a contestare il supporto che le forze di maggioranza, ragionevolmente, assicurano al Sindaco, ma proprio in virtù della tutela dei cittadini (tutti) è giusto sottolineare alcuni aspetti.



Primo tra tutti la presenza del Dott. Mistretta tra le fila dell’opposizione consiliare, ma componente di spicco di VIA che esprime appoggio all’attività amministrativa. Ci chiediamo, quindi, per correttezza verso la cittadinanza, se il consigliere Mistretta debba considerarsi ancora all’opposizione del governo cittadino o se, in barba al suo mandato quale candidato di Castellammare 2.0 abbia piano piano, tra astensioni e terza VIA, deciso di sostenere la giunta, come paventato dal gruppo politico di cui fa parte.

La domanda è semplice, ma desideriamo una risposta certa e chiara, perché i cittadini meritano di sapere e di conoscere i visi e le persone che ritengono questo modo di amministrare idoneo ai bisogni di Castellammare.



A proposito di visi e persone, nulla da eccepire al concreto sostegno che "Diventerà Bellissima" assicura al nostro primo cittadino, dopotutto, come anticipato, il vicesindaco Cruciata è tra i suoi componenti. E, dando seguito al nome della forza politica che rappresenta e appoggiando l'odierna attività amministrativa, senza dubbio ritiene che il modo attuale di governare sia quello giusto per fare diventare bellissima questa terra. Infatti, il Vicesindaco può finalmente ritenersi soddisfatto dell'operato della propria giunta, a differenza delle amministrazioni precedenti con le quali non ha poi condiviso le scelte.



Giusto per rinfrescare la memoria ai cittadini, nel 2011 (durante l'amministrazione Bresciani) Cruciata, insieme ad altri (tra i quali il consigliere comunale - sia allora, che oggi - Sebastiano Cusenza) ritennero necessario sospendere il loro appoggio e sostegno all'amministrazione Bresciani perché, citiamo testualmente le parole contenute in questo articolo di tp24: "A Castellammare Amministrazione Fallimentare, d'ora in avanti il gruppo di Fli interromperà qualsiasi sostegno aprioristico all’attuale amministrazione comunale ed anzi lavorerà in direzione di un’alternativa che finalmente sia in grado di governare bene Castellammare del Golfo”.



Insoddisfatto, quindi, del modus operandi della giunta Bresciani, Cruciata trovava accoglienza nella coalizione che portò poi Nicola Coppola a vincere le elezioni del 2013. Anche con Coppola però rimase insoddisfatto, abbandonando la maggioranza e transitando tra le fila dell'opposizione nel dicembre 2017. La motivazione era da rintracciarsi nel mancato raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione Coppola si era data nel programma elettorale. Dunque, oggi, possiamo affermare con certezza che il Vicesindaco Giuseppe Cruciata, possa ritenersi soddisfatto dell'operato finora fatto con l'amministrazione Rizzo.



Ciò ci rincuora perché si può dire terminata la ricerca della perfezione che per tutti questi anni ha guidato le sue scelte e, anche, perché è possibile ad oggi affermare che il suo sostegno e appoggio c'è e che non verrà meno, almeno nel breve termine. In conclusione, sarebbe stato irrealistico immaginare dei passi indietro da consiglieri o assessori dopo la protesta delle forze di opposizione (anche se alcuni si sono dimessi per sopravvenuti impegni professionali), ma con il comunicato a firma congiunta che dichiara il pieno sostegno all'azione amministrativa del Sindaco Rizzo siamo a conoscenza di due importanti fattori: VIA palesa il suo ruolo in consiglio comunale ed è arrivato il momento per il consigliere Mistretta di fare altrettanto; il vicesindaco Cruciata c'è, è soddisfatto e potrebbe non avere la necessità di rigenerarsi per le prossime elezioni. Ha trovato l'amministrazione che desiderava".

"Cambiamenti" Castellammare