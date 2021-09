Marsala, prosegue la pulizia delle caditoie urbane

04/09/2021 09:00:00

Prosegue a Marsala la pulizia delle caditoie. Da Mercoledì scorso, infatti, gli Assessorati Ambiente e Servizio Idrico coordinano i lavori effettuati dall'Energetikambiente.

“Un'attività di prevenzione necessaria, per non farci trovare impreparati alle prime piogge, sottolineano gli assessori Michele Milazzo e Giuseppe D'Alessandro. Per questo, abbiamo dato priorità a quelle zone notoriamente interessate all'accumulo delle acque reflue, proprio a causa dei tombini intasati dai rifiuti”.

A tal fine, i primi interventi degli operatori ecologici hanno già riguardato via Col. Maltese, Piazza Piemonte Lombardo, nonchè un tratto del Lungomare fino al porticciolo turistico. Oggi i lavori continueranno in via Lipari, poi in via Salemi e – a seguire - nelle altre sedi stradali programmate, sempre al fine di liberare le caditoie dalle ostruzioni che impediscono il normale deflusso delle acque piovane.