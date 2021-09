Mazara, il viale del porto nuovo diventa “Viale Marinai d’Italia”

04/09/2021 20:00:00

L’inno nazionale e la preghiera del marinaio hanno fatto da colonna sonora alla cerimonia di intitolazione del viale principale del porto nuovo “viale Marinai d’Italia”. Con il motto “Marinaio una volta marinaio per sempre” riportato anche nel pannello commemorativo realizzato per l’occasione dal Liceo Artistico di Mazara del Vallo, il gruppo ANMI "Marò Vito Oretano" di Mazara ha coordinato la cerimonia svoltasi nella calda e ventosa mattinata di oggi nel pieno rispetto delle normative antiCovid.

Proprio la pandemia ha costretto il rinvio ad oggi della cerimonia d’intitolazione, precedentemente programmata per la scorsa Primavera dopo il completamento dell’iter burocratico iniziato con la richiesta di intitolazione da parte del gruppo locale dell’Anmi, proposta condivisa dall’amministrazione comunale con il sostegno del presidente del consiglio comunale e socio Anmi Vito Gancitano e dal comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Cascio.

La scopertura della targa viaria di intitolazione, del pannello commemorativo, dell’ancora posta nella rotatoria e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti in mare, hanno preceduto la benedizione del Vescovo mons. Domenico Mogavero e gli interventi del presidente del gruppo Anmi di Mazara, Nicola Oretano, del delegato regionale Anmi, Santo Giacomo Le Grottaglie, del comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Cascio e del sindaco della Città Salvatore Quinci.

Nel suo intervento il Sindaco ha sottolineato il “grande valore e le azioni messe in campo dai Marinai d’Italia e dalle associazioni d’arma per rafforzare lo spirito di unità e di senso della Patria, evidenziando l’importanza che l’intitolazione della via ai marinai d’Italia riveste per Mazara, città marinara per eccellenza”.

Il Sindaco ha inoltre rivolto un saluto particolare al capitano di fregata Vincenzo Cascio, per la sinergia e la collaborazione istituzionale di questi anni. La cerimonia di intitolazione ai Marinai d'Italia del viale del porto nuovo è infatti uno degli ultimi interventi a Mazara del Vallo dello stesso comandante Cascio, che tra qualche giorno lascerà la guida della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per assumere un nuovo e prestigioso incarico a Palermo.