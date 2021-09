Mazara, c'è il progetto per il parcheggio comunale nel piazzale Quinci 

04/09/2021 00:45:00

153 posti auto di cui 3 per diversamente abili, 3 destinati a quote rosa e 6 dotati di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici con i relativi allacciamenti alle reti distribuzione; 7 posti per bus. Il tutto su un'area di oltre 5000 metri quadri. Sono i numeri principali del progetto esecutivo e cantierabile per la realizzazione di un parcheggio comunale a raso sull’area demaniale del piazzale Giovan Battista Quinci: progetto approvato ieri dalla Giunta Municipale di Mazara del Vallo presieduta dal sindaco Salvatore Quinci. Il progetto, elaborato su incarico dell'amministrazione dai tecnici comunali architetto Tatiana Perzia e geometra Salvatore Ferrara (responsabile unico del procedimento il geometra Mario D'Agati) prevede un investimento complessivo di 250mila euro di cui €. 203.893,95 per lavori, €. 6.306,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 39.800,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione).

Il progetto è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche approvato lo scorso aprile dal consiglio comunale. L'investimento sarà interamente finanziato con le anticipazioni erogate al Comune da aziende che operano nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili (attualizzazione misure compensative ambientali).

La pavimentazione prevista per i parcheggi sarà di tipo bituminosa asfalto. La delimitazione dei posti auto ( a pettine) sarà pitturata con vernice colorata ed anche la pavimentazione dei passaggi pedonali di collegamento. L’area di intervento sarà delimitata con siepi che verranno collocate nei vasi in calcestruzzo prefabbricati contenenti già il terreno vegetale. Oltre alla realizzazione dei vari impianti di supporto (gestione acque bianche e impianto di gestione e controllo degli accessi auto) per il parcheggio si utilizzerà l’impianto di illuminazione esistente con la sola sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, montati sulle tre torri faro e sui pali perimetrali attualmente equipaggiati, con armature a led. I tempi di realizzazione del parcheggio previsti dal progetto sono di 90 giorni decorrenti dalla consegna alla ditta che risulterà aggiudicataria a seguito di gara d'appalto che verrà espletata a breve. Il progetto è munito di tutti i pareri di legge e verrà attuato nell'area demaniale che verrà consegnata a breve all'amministrazione per la realizzazione dell'opera. Il parcheggio verrà dotato di cassa continua e impianto semaforico che segnerà il via libera all'entrata o impedirà l'accesso nel caso di parcheggio pieno.

****

RIENTRI POMERIDIANI UFFCI COMUNALI - Sono ripresi da mercoledì primo settembre, i rientri pomeridiani degli uffici comunali del lunedì e del mercoledì (ore 15-18), che erano stati sospesi nei mesi di luglio e agosto, in attuazione delle modifiche apportate nello scorso mese di febbraio al “Regolamento comunale per la disciplina dell’orario di servizio, di lavoro, del lavoro straordinario, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti e della banca data delle ore”.

Il recupero dei mancati rientri lavorativi estivi pomeridiani del lunedì e del mercoledì del periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 agosto "sarà effettuato dai dipendenti secondo le esigenze organizzative stabilite dal dirigente/datore di lavoro di ogni settore, con proprio atto gestionale” tenendo conto della banca delle ore. L'orario di lavoro generalmente coincide con l’orario di servizio fatta eccezione per quelle attività che necessitano di un orario diversificato a servizio dell’utenza come ad esempio: Polizia Municipale, fruizione dei siti museali e degli edifici monumentali, biblioteca e cimitero comunale.

Gli uffici comunali, pertanto, sono aperti di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, con rientri pomeridiani il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18. Fanno eccezione: la biblioteca comunale che fino al 15 settembre rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45 con apertura due pomeriggi a settimana: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 (dal 16 settembre sarà fruibile oltre che negli orari mattutini anche nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 18).

Siti museali: Aula Consiliare, Collegio dei Gesuiti e Teatro Garibaldi sono fruibili gratuitamente dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 13,20 e dalle ore 15 alle ore 19. Rimane invariato l’orario di apertura del cimitero comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17; sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 13.

Anche i numeri dedicati al servizio rifiuti tornano ad essere attivi oltre che negli orari mattutini i pomeriggi del lunedì e mercoledì.

In particolare il numero dedicato alle richieste di ritiro ingombranti e sfalci di potatura: 0923671839 ed il numero dedicato al servizio Rifiuti Covid o richieste ritiro pannoloni: 3336192051 saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il numero del gestore del servizio rifiuti per segnalazioni 3452910787 è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il CCR (Centro Comunale di Raccolta) ubicato in via Marsala angolo via Pace di fronte Lidl è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30, mentre il Centro per il conferimento di sfalci da potatura ex Stella d'Oriente sulla SS 115 è aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 6,30 alle ore 10.

Per il servizio idrico i numeri da contattare per segnalare eventuali disagi sono i seguenti: 0923671521 – 3336192044 e 3336192060 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14). Per i pomeriggi feriali, dalle ore 14 alle ore 20, e per i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, è possibile contattare il numero di reperibilità:3336191988.

****

Tessere elettorali neo maggiorenni - L’Ufficio Messi del Comune di Mazara del Vallo rende noto che sono in giacenza le tessere elettorali dei neo maggiorenni, che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel periodo compreso tra il primo giugno ed il 31 dicembre 2021. Gli interessati, per il ritiro delle tessere elettorali, possono recarsi presso l’Ufficio Messi ubicato al piano terra del Palazzo dei Carmelitani (via Carmine) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13,30 ed anche nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.