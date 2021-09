Primi temporali in Sicilia. Danni e allagamenti a Trapani

04/09/2021 10:25:00

Puntuali, stanotte, sono arrivati i primi temporali in Sicilia. A Palermo diversi disagi per gli allagamenti causati dalla pioggia abbondante caduta in nottata in città.

Il violento nubifragio che si è abbattuto, nella mattinata, a Trapani ha lasciato il segno. Auto in panne, alberi e pali sradicati dal vento, allagamenti e un incendio, provocato da un fulmine, nelle campagne del capoluogo. Numerosi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale che restano in stato di allerta. Sul lungomare Dante Alighieri alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto. La strada, infatti, è stata invasa dall'acqua.

Paura a Fulgatore per un incendio che si è sviluppato nella lavanderia di una abitazione, colpita da un fulmine. In via Scontrino, nella zona di piazza Vittorio Emanuele, un albero si è abbattuto su un'auto in sosta. Alberi spazzati dal vento anche sullo scorrimento veloce che conduce all'imbocco dell'autostrada A-29. Insomma, il maltempo ha messo in ginocchio la città creando disagi, in particolare, alla viabilità.