Paceco, è morto Natale Poma

04/09/2021 18:10:00

E’ morto ieri mattina all’età di 67 anni, Natale Poma, pacecoto, sognava la nascita del Comune di Regalbesi.

Da sempre impegnato in politica Poma è stato consigliere comunale e assessore del Comune di Paceco e anche consigliere provinciale. L’ingegnere Poma era malato da tempo. Il suo sogno era quello di vedere accorpate le frazioni di Dattilo, Ballata, Fulgatore, Napola e Ummari in un unico grande Comune.

Queste le parole del sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella. “ONORE A NATALE POMA. Nella giornata di ieri siamo stati raggiunti da una tristissima notizia, la perdita di un galantuomo. Natale Poma, amico e compagno di mille battaglie, non è più tra noi. Il ricordo ci conduce alle molteplici gesta che hanno accompagnato la Sua intensa attività politica, vissuta con forte passione civile e dirittura morale. La Sua culla politica è stato il nobile Partito Socialista Italiano, da cui ha preso spunto ogni iniziativa futura, coronata nell'approdo in sedi Istituzionali, tra cui il Consiglio Comunale di Paceco, il Consiglio Provinciale di Trapani e la Giunta municipale di Paceco, in seno alla quale ha ricoperto pure la carica di Vice Sindaco. Ha amato fortemente la professione di Ingegnere. Il fiore all'occhiello della Sua brillante presenza rimane il sogno di REGALBESI, per la realizzazione del quale non ha lesinato energie, sviluppando idee forti, coinvolgendo moltitudini di persone in linea con la grande passione civile con la quale ha vissuto. L'eredità politica e morale che ci consegna è qualcosa di cui farne tesoro. GRAZIE NATALE”.