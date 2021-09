Erice, un defibrillatore donato al Comune installato al lido "Smile Beach"

06/09/2021 04:00:00

Il lido balneare accessibile “Erice Smile Beach” può contare su un defibrillatore semiautomatico, utilizzabile da professionisti e cittadini. Lo strumento salvavita è stato donato dall’ANCoS APS Confartigianato Trapani al Comune di Erice che ha deciso di installarlo all’interno del Lido Smile – inaugurato lo scorso 20 luglio –.

Estremamente maneggevole e di ridotte dimensioni, il defibrillatore si avvale di un’alta resistenza all’acqua e alla polvere, ideale quindi per lidi, piscine ed eventi sportivi.

«Siamo onorati – ha commentato Maria Barraco, Presidente di ANCoS APS Confartigianato Trapani – di aver donato il defibrillatore al Comune di Erice che lo installerà all’interno del lido balneare accessibile “Erice Smile Beach”. Il dispositivo, inoltre, verrà utilizzato dallo stesso Comune in diverse occasioni e manifestazioni solidali».

Emanuele Virzì, Presidente di Confartigianato Imprese Trapani, ha ringraziato le diverse istituzioni intervenute, in particolare il Sindaco Daniela Tranchida e l’Assessore Carmela Daidone, fin da subito disponibili all’iniziativa. Il Sindaco Toscano e l’Assessore Daidone, inoltre, hanno ringraziato Confartigianato Imprese Trapani per l’atto di solidarietà dimostrato. Ma il defibrillatore donato non sarà l’unico: è già in atto, infatti, un accordo con il Comune di Trapani per la donazione di un ulteriore presidio salvavita.