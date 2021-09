Mazara, al via il quarto ciclo di derattizzazione del territorio

07/09/2021 11:00:00

Proseguira oggi, martedì 7 e domani mercoledì 8 settembre il quarto ciclo di derattizzazione del territorio comunale con la collocazione di erogatori ed esche per roditori all'interno delle caditoie cittadine. Le operazioni di derattizzazione non richiedono particolari accorgimenti precauzionali per la cittadinanza.

Si tratta del penultimo intervento ciclico. Nella prima settimana di ottobre si procederà all'ultimo ciclo di derattizzazione stagionale che s'integra con i due interventi di disinfestazione già effettuati ed i cicli di deblattizzazione che verranno completati anch'essi con la nona fase in ottobre.

Ad eseguire gli interventi è l'impresa Artemide Global Service srl di Pastorano (provincia di Caserta) aggiudicataria del servizio per 5 mesi (con importo netto di aggiudicazione in sede di gara Mepa per circa 25mila euro).