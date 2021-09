Sicilia, 300 nuovi posti di lavoro. Gli assunti lavoreranno per i Comuni  

07/09/2021 07:00:00

Amministrativi, tecnici ed economici, sono 300 i nuovi posti di lavoro previsti dalla Regione Siciliana, in attesa che si sblocchi l'assunzione di 1100 impiegati dei centri per l'impiego.

Il bando del concorso è previsto nell'ultima Finanziaria. La Regione cerca di aggirare il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che lo Stato ha imposto per puntare alla riduzione della spesa corrente in cambio di un aiuto per la sistemazione del bilancio.

La commissione Bilancio all’Ars ha dato il via libera, adesso tocca alla giunta. I neo assunti dovrebbero lavorare per i Comuni.

Per il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, è una boccata d’ossigeno per la macchina regionale che in parte andrà in rinforzo nei Comuni, già in condizione di estrema difficoltà - commenta -. Perché gli enti locali possano sviluppare progetti e utilizzare i fondi a loro destinati bisogna, però, pensare a supportarli creando delle strutture consortili per la progettazione ed evitando, così come successo in passato, di non spenderli e vederli dopo destinati ad altre aree geografiche”.