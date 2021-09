Formazione professionale, al via in provincia di Trapani il corso "Yes I Startup"

08/09/2021 12:00:00

Al via in provincia di Trapani "Yes I Startup" un corso gratuito di formazione professionale per aiutare chi è fuori dal mercato del lavoro e desiderebbe aprire una propria attività.

Il corso del Ministero Del Lavoro, è organizzato da ANPAL ed Ente Microcredito, è curato dalla società SicilMedia unico soggetto accreditato in Provincia di Trapani.

Il corso ha una durata di 80 ore in cui i partecipanti vengono seguiti da un consulente esperto in materia di startups per realizzare il proprio business plan. Alla fine del corso gratuito è possibile accedere al fondo pubblico "SelfiEmployment", erogato da Invitalia nella forma di un prestito agevolato senza garanzie (serve solo il business plan), senza interessi e con altre condizioni vantaggiose.

Lo scopo di questa iniziativa è supportare chi ha il sogno di mettersi in proprio ma non ha i fondi per farlo. "Yes I Startup" è presente in tutte le Regioni d'Italia da diversi anni attraverso una rete pubblico-privata di imprese e professionisti, a partire da quest'anno tuttavia è stato modificato per renderlo maggiormente accessibile alle donne che al momento non stiano lavorando per incentivare l'imprenditoria femminile.