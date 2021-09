Meteo. Fine settimana di temporali in Sicilia. Le previsioni

10/09/2021 08:28:00

Fine settimana di pioggia e temporali in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato per oggi, 10 settembre, un'allerta meteo gialla per il rischio idraulico e idrogeologico.

Sulla Sicilia è prevista una giornata molto instabile oggi, con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi gradualmente sul versante ionico. Ma sarà domani, sabato, il giorno peggiore con i modelli previsionali che parlando di precipitazioni che potrebbero risultare molto intense soprattutto nelle aree interne, e su tutto il versante ionico, ovvero nel Messinese, nel Catanese e nel Siracusano con possibili nubifragi e bombe d'acqua.

In provincia di Trapani cieli nuvolosi con deboli piogge. Ecco le previsioni nel dettaglio per il Trapanese.

Venerdì, 10 settembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3944m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Sabato, 11 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3685m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.