Marsala, ratti in Piazza della Vittoria e del Purgatorio

11/09/2021 16:00:00

A Marsala continuano a imperversare i ratti in centro. Non è la prima volta che diversi cittadini del centro ci segnalano la loro presenza che in alcuni casi impedisce alle persone di uscire di casa (ne abbiamo parlato qui).

"Volevo segnalarvi la presenza di ratti in Piazza della Vittoria (abitando lì, li vedo ogni sera) e Piazza del Purgatorio - ci scrive il nostro lettore Giovanni -. Ho già mandato io stesso una mail al comune, direttamente al Servizio Verde Pubblico, al responsabile Salvatore Bottone, come consigliato direttamente dai Vigili Urbani, ma ovviamente nessuna risposta, nessuna pratica aperta per la derattizazzione o la potatura e la mancata manutenzione (da 3 anni) degli alberi di Piazza della Vittoria, dove gli stessi ratti hanno ormai svariate tane. Sono molto preoccupato che un giorno mi possa ritrovare un ratto a casa in quanto li ho anche visti camminare sopra il gazebo del fast food Spilìo, posizionato troppo vicino allo stesso edificio (meno di 1m dal balcone e non più di 3m come da legge)".