Allerta meteo in Sicilia. Oggi pioggia e temporali

11/09/2021 06:25:00

Anche oggi è allerta meteo in Sicilia. La protezione civile classifica il livello di rischio idraulico e idrogeolico giallo in buona parte dell'isola, aggravandolo in arancione nella Sicilia orientale. Piogge abbondanti, temporali, bombe d'acqua: queste sono le previsioni per oggi in Sicilia che ieri ha visto la devastazione di una tromba d'aria che ha colpito Pantelleria, causando due morti e 4 feriti.

Si prevedono precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centrosettentrionali", si legge nel bollettino.