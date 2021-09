Oggi a Marsala il Flash Mob "Scirocco Pride", a Palermo è stato annullato

12/09/2021 11:30:00

Questo pomeriggio, a Marsala, zona gialla permettendo, si terrà il Flash Mob "Scirocco Pride". L’iniziativa, organizzata dalla rete Scirocco Pride, coinvolge numerose associazioni del territorio e non solo, e prevede musica, performance e interventi per i diritti LGBTQIA+ e avrà luogo nella centralissima Piazza della Vittoria (Porta Nuova), a partire dalle ore 17.00 fino alle ore 19.00.

La manifestazione, però potrebbe essere in forse, visto che è sicuramente occasione di assembramenti, che ricordiamo sono vietati, la Sicilia è in zona gialla e infatti, già il 30 agosto scorso era stato annullato il Palermo Pride, i manifestanti lo avevano comunicato qualche giorno prima che la manifestazione non si sarebbe più tenuta. Adesso è in dubbio anche l'evento di Marsala per evitare assembramenti. A Catania, invece, non c'è stato lo stop e il Pride si è svolto sul lungomare, in zona gialla, senza corteo ma senza controlli, con abbracci senza mascherina, baci e assembramenti.

Così esprime la sua preoccupazione il chirurgo del policlinico di Catania Raffaele Lanteri: "«I ragazzi si sono assembrati anche senza corteo, temo per i prossimi giorni. Siamo già al limite, i pronto soccorso stanno scoppiando, i reparti di malattie infettive sono pieni. Non sappiamo se tutti coloro che hanno partecipato fossero vaccinati, nessuno ha controllato il Green Pass essendo all’aperto. Qualsiasi manifestazione pubblica, a mio parere, in questo periodo non andrebbe fatta».

A Palermo è prevalso il buon senso e il rispetto delle regole, a Catania no. Vedremo cosa accadrà questo pomeriggio a Marsala.