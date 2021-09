Mezzo milione di euro per rendere più verde Trapani. Ecco i progetti del Comune 

14/09/2021 13:26:00

Trapani diventa “green”. Il capoluogo, infatti, è stato inserito nel “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” . Il finanziamento è di 475.940 euro. Soldi che saranno utilizzati per il potenziamento degli spazi verdi, delle alberature stradali e per l’ombreggiamento di alcuni spazi adibiti a posteggio. Ecco l'elenco degli interventi previsti:

Gli interventi previsti riguardano: opere green, blue e grey all'interno del plesso scolastico Umberto di Savoia sito in via Fardella; realizzazione di 9 arboreti con l'impianto di 900 alberi in via Rosario Livatino, viale Mauro Rostagno, viale Marche, via Emilia Romagna, via Senatore G. D'Alì, via Clio, via Abruzzo, via Baldassare Sardo e via Giove; realizzazione di barriere alberate per complessivi 500ml con specie arboree a portamento colonnare intorno ai due alboreti di viale Marche e via Senatore G. D'Alì nonché nell'area dell'autoparco comunale; .integrazione di piante in spazi verdi e piccoli giardini, nei quali sussistono vuoti con l’implementazione degli alberi esistenti con 60 nuove piantumazioni in 5 diverse aree tra cui le ville di viale Marche e viale Umbria; integrazione di piante arboree nella Villa Margherita e nella Villa Pepoli con l’implementamento degli alberi esistenti; ombreggiamento di aree a parcheggio mediante impianto di 400 alberi compatibili, previa dismissione della pavimentazione esistente, presso Piazza Vittime della Motonave Maria Stella, Piazza Jolanda, Piazza Scarlatti, Piazza Sant'Agostino, Via Virgilio, Piazza Martiri d'Ungheria, Piazza 21 Aprile, via Ruggero Leoncavallo, via Francesco De Stefano, via Villa Rosina, Autoparco Comunale; impianto di nuove alberature in strade prive e quindi assolate e che si prestano per nuovi spazi da rinverdire con 600 nuovi alberi in corso Italia, via dei Grandi Eventi, via Michele Amari; integrazione delle alberature stradali esistenti con impianto di nuovi alberi implementando gli alberi esistenti e risarcendo anche i vuoti con 300 nuove piante in via Fardella, corso Piersanti Mattarella, via Marsala, via Virgilio, via Isola Zavorra; forestazione periurbana con l’intento di assicurare alla città e ai suoi abitanti un esempio significativo di foresta mediterranea termo-xerofila, oggi rinvenibile in poche aree del Trapanese, presso via Tosto De Caro e via Giacomo Lo Verde; opere grey (918mq) e green in Piazza Vittorio Emanuele per la realizzazione di un unico grande sistema urbano che coniughi le esigenze funzionali (parcheggio in prevalenza) con le necessità di godimento per il tempo libero e le esigenze ecologico-ambientali per complessivi 72 nuovi alberi; opere grey (3000 mq) e green in Viale Duca d’Aosta ed opere green in Piazza Generale Scio per la realizzazione di un sistema urbano che coniughi le esigenze funzionali (aree e dehor destinati alla somministrazione di alimenti e bevande in prevalenza) con le esigenze del godimento per il tempo libero e della capacità drenante del suolo. Complessivamente, verranno messi a dimora 23 nuovi alberi.

“La realizzazione di queste opere – dice il sindaco – è l’avvio di un percorso virtuoso per una Trapani sempre più green, con una serie di benefici che interventi come la riqualificazione di strade, piazze e spazi verdi porteranno senz'altro in città “.