Colpo di coda dell'estate in Sicilia, previsti 35 gradi

14/09/2021 08:32:00

Colpo di coda dell'estate in Sicilia dove le temperature arriveranno a toccare i 35 gradi in questi giorni.

Dopo le piogge e gli eventi, anche straordinari di Pantelleria e Catania, torna il beltempo al Sud e sulla Sicilia. Dunque assisteremo all’estate settembrina, con le spiagge che torneranno a popolarsi.

È in arrivo un anticiclone che porterà alta pressione d’origine subtropicale che favorirà tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature su tutte le regioni. In Sicilia, tra martedì e mercoledì, si assisterà a un aumento delle temperature massime con picchi fino a 33° o 34°C. Alte temperature che dureranno fino a sabato.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.



Martedì, 14 settembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4389m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 15 settembre: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4515m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.