Valderice, iniziati i lavori per il recupero delle Muciare di Bonagia

15/09/2021 18:00:00

Sono iniziati i lavori di recupero e musealizzazione delle antiche Muciare di Bonagia. C'è il parere favorevole dalla Soprintendenza, dopo 20 anni di annunci e proclami, si è potuto dare il via alle opere.

"Un momento tanto atteso, per il quale abbiamo lavorato senza sosta, con tenacia e costanza - scrive il primo cittadino di Valderice - . Il progetto come più volte detto, è stato reso possibile grazie ai fondi Europei del PO FEAMP 2014/2020 pari a100 mila euro, e grazie al Piano di attuazione del F.L.A.G (Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese) ; non sottovalutando l' importante cofinanziamento da parte del Comune di Valderice di una somma pari a 25 mila euro.

L'impresa che si occuperà di recuperare i tre vascelli, che verranno allocati all'interno di una pergotenda, un vero e proprio polo museale, sarà la ditta IKOS che ha nominato come direttore tecnico di cantiere, Matteo Maurizio Stabile, costruttore e designer di barche da diporto, fondatore del marchio STAMA. Una storia tramandata da padre in figlio: il nonno Matteo ha contribuito alla costruzione di questi antichi vascelli della Tonnara di Bonagia, utilizzati per la pesca del tonno. Un uomo che ha un legame forte con l'identità culturale e storica di questo borgo marinaro, e che ha continuato il proprio lavoro fino alla costruzione delle moderne barche in acciaio per la Tonnara di Nino Castiglione.



"La fine dei lavori è prevista entro il prossimo mese di dicembre - conclude il sindaco Stabile - raggiungendo così un altro obiettivo strategico per il rilancio e la conservazione di una parte del territorio Valdericino; punto cardine del mio programma politico amministrativo. Bonagia e la vita dei suoi abitanti è ancora fortemente legata alle attività del Borgo Marinaro, un luogo di cui occorre preservare la Specificità, la Storia e la Memoria, e di cui io non dimentico e non tralascio nulla!".