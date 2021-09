Le liste e i candidati per le elezioni ad Alcamo e Calatafimi

16/09/2021 06:58:00

Tempo scaduto e liste presentate ad Alcamo, la corsa a sindaco è per 4 candidati.

In solitaria va Alessandro Fundarò, una sola lista che è quella di Fratelli d’Italia, gli assessori designati in prima battuta sono Graziano Viola, Francesco Melia, Caterina Di Stefano e Sergio Pirrello.

La candidata sindaca Giusy Bosco è appoggiata dal PD, da Centrali per Alcamo e dall’UDC, gli assessori presentati sono: Adragna Giuseppe, Eva Calvaruso, Giuseppe Stabile, Andrea Pipitone.

Dalla coalizione si è sfilato il PSI, i socialisti alcamesi non hanno accolto l’apertura al duo Turano-Scala e hanno rotto le fila, il simbolo del partito non compare ma alcuni di loro sono andati in lista con la coalizione che sostiene il sindaco Domenico Surdi. L’uscente Primo Cittadino ha tre liste in sostegno: Surdi sindaco, ABC, Movimento Cinque Stelle, mentre gli assessori indicati sono: Vito Lombardo, Gaspare Benenati, Alberto Donato, Caterina Camarda.

Il candidato sindaco Massimo Cassarà si presenta con otto liste: Forza Italia, MNA, Lega, Movimento VIA, Cantiere Popolare, Con Alcamo nel cuore, Siamo Alcamo, Alba.

Gli assessori designati in prima battuta sono: Baldassare Lauria, Tiziana Pugliesi, Maricò Hopps, Maria Grimaudo.

Tutto depositato anche a Calatafimi-Segesta, dove si vota con il sistema maggioritario, due i candidati sindaci, si tratta di Caterina Verghetti che è sostenuta da una coalizione molto ampia che va da Fratelli d’Italia al Pd, la lista si chiama “Uniti per Migliorare”, ha indicato come assessori Salvatore Gucciardo e Santo Pisano.

Il suo competitor è Francesco Grupposo con la lista “Rinascita per Calatafimi Segesta – Sindaco Gruppuso”, ha designato come assessori Francesco Ferrisi e Patrizia Parisi.