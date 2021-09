Covid in provincia di Trapani. I positivi scendono a 2190. Meno ricoveri, nessun decesso. I dati

16/09/2021 17:55:00

Continuano a diminuire i positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 2190 le persone con il virus, 53 in meno rispetto all'ultimo bollettino. Scende anche il numero dei ricoverati: sono 4 in meno in regime ordinario, mentre è stabile la situazione in terapia intensiva, con 6 persone ricoverate. Non si registra nessuna vittima. E' Trapani la città con più positivi, seguita da Alcamo, Marsala e Mazara.

Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 295 (-57); Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 91; Castellammare del Golfo 75 (-1); Castelvetrano 304; Custonaci 23; Erice 182 (+11), Favignana 22; Gibellina 3; Marsala 281 (-9); Mazara del Vallo 239 (-6); Paceco 51; Pantelleria 52 (-4); Partanna 23; Petrosino 32; Poggioreale 2; Salaparuta 4; Salemi 14; San Vito Lo Capo 33; Santa Ninfa 9 ; Trapani 363 (+3); Valderice 67; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 2190 (-53)

Deceduti in totale 388 (+0)

Guariti totali 16805 (+107)

Ricoverati in Terapia intensiva 6 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 51 (-4)

Tamponi molecolari 594

Tamponi rapidi 236