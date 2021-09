Castelvetrano. Porta distrutta per un locale in centro, era l’unico assegnato dal comune

17/09/2021 07:25:00

E’ l’unico locale del pian terreno di palazzo Pignatelli (dove ha la sede principale anche il Comune) che nell’aprile scorso era stato assegnato attraverso un bando, con l’apertura prevista proprio in questo periodo.

Invece, ancor prima dei lavori di arredamento, qualcuno nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, ha distrutto i robusti vetri della porta d’ingresso, abbattendo anche una delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze e girandone un’altra verso l’alto in modo da non essere ripreso.

A fianco c’erano altri locali con la porta vetro, ma i malviventi si sono accaniti proprio contro quello, il numero tre all’angolo tra la piazza Umberto e piazza Carlo d’Aragona, impegnandosi a risolvere il “problema” in più delle telecamere di videosorveglianza.

Carabinieri e polizia municipale sono al lavoro per dare un volto ai vandali, anche se la scelta di quel locale in particolare potrebbe far pensare a qualche cosa di diverso rispetto ad un atto vandalico.

Il locale avrebbe dovuto ospitare la prima attività commerciale del sistema delle piazze dopo la pandemia, rappresentando un’occasione per il ripopolamento del sistema delle piazze.

Come dicevamo, è stato l’unico ad essere assegnato (su cinque). Se l’era aggiudicato Sonia Lo Bello, unica partecipante, ad un canone annuo di poco più di 2.500 euro.

Un punto per la produzione e vendita di pizze, panini, tavola calda, per vivacizzare il centro storico della città.

Al momento però c’è solo una porta distrutta.

Egidio Morici