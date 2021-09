Ad Alcamo il progetto di "Mobilità Garantita". Oggi la consegna del mezzo

17/09/2021 13:00:00

Questo pomeriggio ad Alcamo, alle ore 17:30, presso l’Atrio del Collego dei Gesuiti ci sarà la cerimonia di consegna, da parte dell’azienda P.M.G. ITALIA S.p.A dell’autoveicolo attrezzato per accompagnare le persone con difficoltà motorie.

Saranno presenti il Sindaco Domenico Surdi, l’assessore ai servizi sociali Stefano Alessandra, l’assessore alla mobilità urbana Filippo Salato, il Presidente del Consiglio, Baldo Mancuso i referenti dell’ufficio servizio sociale di Alcamo ed i rappresentanti della Società Benefit P.M.G Italia, Antonella Dipietro responsabile regionale e Laura Croce, responsabile del Progetto di Alcamo.

La consegna del mezzo Fiat Ducato è il frutto di una collaborazione fra l’Amministrazione e la P.M.G. ITALIA volta a promuovere forme di autonomia e integrazione sociale delle persone con ridotta capacità motoria, attraverso servizi di accompagnamento gratuiti, grazie anche al sostegno delle imprese del territorio. Il Progetto di Mobilità Garantita prevede, infatti, l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di un mezzo per il trasporto di cittadini parzialmente autosufficienti, anziani soli o persone temporaneamente in difficoltà messo a disposizione dalla PMG che ha coinvolto nel Progetto 28 partner del mondo dell’imprenditoria locale. Ulteriore finalità del Progetto Mobilità Solidale è proprio quella di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali per offrire un supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali.

Sarà presentato il prossimo 21 Settembre presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti ed in contemporanea presso l’hotel KHAYAM GARDEN di Nabeul Tunisia, il progetto EVE, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma ENI CBC Italia Tunisia 2014-2020 che vede capofila l'Istituto di Cooperazione Universitaria (ICU) e di cui il Comune di Alcamo è partner insieme a la Société de Gestion des Technopoles de Borj-Cédria e tre partner associati, il Commissariato Regionale per lo Sviluppo Agricolo di Nabeul Tunisia, il Dipartimento Regionale di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e la società IRRITEC S.p.a.

Il Progetto EVE prevede il riutilizzo delle acque non convenzionali e salmastre per l’irrigazione dei terreni agricoli al servizio dell’agricoltura; saranno coinvolti gli agricoltori del nostro territorio, beneficiari finali dell’azione “Pilota”. EVE acronimo di “EFFICACITÉ ET VALORISATION DES EAUX D’IRRIGATION À TRAVERS DES ACTIONS PILOTES EN SICILE ET TUNISIE” è attuato sulle due sponde del Mediterraneo, in particolare nella sola città di Alcamo in Sicilia, Italia e nel governatorato di Nabeul, Tunisia; il progetto propone soluzioni tecnologiche innovative per la valorizzazione delle acque non convenzionali (acque salmastre e reflui trattati) per l'irrigazione e potrà rafforzare le competenze tecniche dei diversi attori del settore agricolo.

Inoltre, il progetto svilupperà un programma di capacity-building per il personale tecnico e per i proprietari agricoli al fine di promuovere una conoscenza approfondita delle soluzioni proposte e stabilire un nuovo modello di assistenza tecnica.

EVE è iniziato nell'agosto 2020 e terminerà nel dicembre 2022. Il budget totale previsto è di 1.057.535 euro, di cui 951.781 euro sono a carico dell'Unione Europea (90% del budget del progetto). L'evento di presentazione del progetto sarà trasmesso in diretta e online sui canali social YouTube e Facebook.



Programma dei Lavori

09:45 - 10:00 Registrazione e benvenuto

10:00 - 10:30 Interventi di benvenuto:

Lorenzo ERRIGHI, rappresentante legale di CIP

Domenico SURDI, Sindaco della città di Alcamo

Zakaria HAMAD, Presidente e CEO di SGTBC

Hamza BAHRI, C- Dirigente commissario regionale del CRDA di Nabeul

Daniela BICA Rappresentante dell’Autorità di Gestione –

Regione Siciliana Presidenza Dipartimento della Programmazione Dirigente responsabile Servizio 5

10:30-12:00 Houcem eddine MECHRI, coordinatore del progetto - Presentazione della tabella di marcia del progetto EVE

Faycel SAHRAOUI, esperto senior - JTS Antenna a Tunisi

Presentazione del Programma Italia-Tunisia 2014-2020 e ruolo dell'Antenna JTS a Tunisi

Enza Anna Parrino, Ingegnere Capo del Comune di Alcamo -

Presentazione del Comune di Alcamo e progresso delle sue attività tecniche

Narjes ABDENNEBI, coordinatore tecnico - partner SGTBC

Presentazione del SGTBC e progresso delle sue attività tecniche

Samir GABSI, capo dello sfruttamento dei perimetri irrigui - CRDA- Nabeul

Situazione delle risorse idriche nella regione di Cap Bon

Giuseppe TAGLIA, ASSAGRI, Dipartimento Agricoltura-Sicilia

Azioni della Regione Siciliana per ottimizzare l'uso dell'acqua nelle

Imprese agricole

Walid Rassaa, direttore di progetto - IRRITEC-Sicilia

Presentazione della società IRRITEC e del suo ruolo nel progetto

Intervento Partner Associato 2, ASSAGRI-Sicilia

12:00 - 12:30 Chiusura del workshop da parte del beneficiario principale, ICU