Mazara, rimborso spese di viaggio degli studenti. Online la domanda

17/09/2021 16:30:00

Pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Mazara l'avviso per le richieste di contributo economico a titolo di romborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti delle scuole medie superiori per recarsi in Istituti non presenti nel territorio di Mazara del Vallo.

Le richieste degli studenti pendolari, entro e non oltre il 30 novembre 2021, possono essere presentate compilando il modello allegato all'avviso, indirizzando le stesse richieste al 1° settore comunale "Servizi Sociali, Educativi e Culturali" - Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Mazara del Vallo. Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata dai genitori o tutori legali.

Tra i requisiti necessari ad ottenere i contributi economici: residenza nel Comune di Mazara del Vallo; frequenza di un Istituto non presente nel territorio di Mazara del Vallo e Isee dell'intero nucleo familiare non superiore a 10.362,94 euro.

Dovrà essere cura dei richiedenti, a fine dell'anno scolastico (entro il 20 luglio), presentare le ricevute di abbonamento senza le quali nessun contributo potrà essere riconosciuto.

Per informazioni è possibile contattare la signora Cinzia Grassa del Servizio comunale Pubblica Istruzione di via Giotto al numero 0923671657.

Per l'avviso "trasporto gratuito alunni pendolari 2021/2022" e modello di domanda: CLICCA QUI