Pantelleria, sequestrata dalla guardia costiera una costruzione abusiva

17/09/2021 02:00:00

La Guardia Costiera di Pantelleria ha sequestro una costruzione abusiva realizzata su un tratto di demanio marittimo sottratto all’uso pubblico.

Nello specifico i militari del Comando marittimo pantesco, con la preziosa collaborazione ed il supporto dei tecnici dell’ufficio abusivismo del Comune di Pantelleria, hanno individuato in località Cala Gadir un recinto in muratura costruito abusivamente ove all’interno erano in corso lavori di realizzazione di un piano cottura, locale pompe, ecc. senza le previste autorizzazioni necessarie da parte degli Enti competenti.

La Guardia Costiera fa sapere che continuerà alacremente l’attività di controllo sul demanio marittimo volta alla verifica del corretto utilizzo del demanio marittimo e al rispetto dell’ambiente in generale affinché lo stesso non venga illecitamente sottratto all’uso pubblico.

****

Approvata dalla giunta comunale di Pantelleria la delibera sulla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito della violentissima tromba d’aria pochi giorni fa che ha causato la morte di due persone, il ferimento di altre e ingenti danni nell’isola.

La delibera approvata ieri sarà trasmessa alla presidenza della Regione Siciliana ed al dipartimento regionale della Protezione Civile ed alla Prefettura di Trapani.

Al fine di poter quantificare i danni della tromba d’aria che si è abbattuta venerdì scorso nell’isola, provocando due morti, i cittadini che hanno avuto danneggiati beni immobili, beni mobili e colture potranno compilare e presentare i moduli scaricandoli dal sito del Comune. I moduli sono differenziati a seconda che il danno sia a coltivazioni (aziende agricole), abitazioni (patrimonio edilizio privato), auto e altro (beni mobili) o attività economiche e produttive.

La giunta, inoltre, invita chi ha subito danni a fare foto e video per documentarli, prima di iniziare a riparare soprattutto i tetti, intervento urgente prima che arrivi di nuovo la pioggia. Questa documentazione servirà, in appoggio ai rilievi fatti dai vigili del fuoco e dalla Protezione Civile, per verificare l’entità dei danni subiti ed avere il risarcimento.

****

Sabato 18 settembre alle ore 21.00, presso il campetto dell’Asilo Ganci a Khamma si terrà lo spettacolo Cantautori – Viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana, con il giornalista Paolo Talanca e la cantautrice Andrea Mirò. Lo spettacolo è un racconto di monografie (Fabrizio De André, Francesco Guccini, Lucio Battisti, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e molti altri ancora) o ricognizioni storiche sulla migliore canzone d’autore italiana, inframmezzata da canzoni esemplari eseguite dal vivo da parte di Andrea Mirò.

STEFANO D’ORAZIO E LA SUA PANTELLERIA - Domenica 19 settembre alle 21.00 a Piazza Cavour ci sarà l’evento STEFANO D’ORAZIO E LA SUA PANTELLERIA. Ingresso dalle 20.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 20.30.

Durante la manifestazione saranno ospitate le testimonianze di quanti hanno conosciuto il batterista, dal vivo o in video registrati, tra queste anche quella di Roby Facchinetti che sarà sul palco di persona a raccontare il suo amico e canterà l’ultima canzone composta insieme.

L’appello della moglie di Stefano, Tiziana Giardoni, dunque è a quanti vorranno dare il loro contributo per raccontare il loro incontro o il loro rapporto con Stefano sul palco o inviando un breve video da proiettare durante la serata (max 2m30). Sarà bello dare testimonianza del rapporto di Stefano con i panteschi e del suo modo di porsi rispetto all’isola in questi anni, che lo ha fatto amare e stimare da tutta la popolazione.