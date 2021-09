18/09/2021 07:48:00

Ritornano in azione le magliette blu. I componenti dell'associazione Plasticfree di Trapani ripuliranno la spiaggia adicente l'ex tonnara Tipa, sul lungomare Dante Alighieri. L'appuntamento è per il 26 settembre, alle ore 9,30. La giornata ecologica è stata realizzata con la collaborazione del Rotary e della Diocesi in occasione del mese del Creato, ed è patrocinata dal Comune di Trapani. I partecipanti dovranno munirsi di guanti da giardinaggio, cappellino e acqua.