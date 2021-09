Trapani, scattano due multe per abbandono di rifiuti

20/09/2021 16:15:00

Non si ferma, a Trapani, l'attività degli ispettori ambientali che hanno sanzionato chi, irresponsabilmente, non conferiva correttamente i rifiuti nonostante il servizio di ritiro porta a porta ormai ampiamente collaudato in città. Nel dettaglio, le due sanzioni riguardano un'attività commerciale ed un privato, ancora una volta in Corso Italia, strada sempre più oggetto di attenzioni a causa degli abbandoni di rifiuti.

“Il messaggio è chiaro: i controlli sono ormai serrati e non ci sono sconti per nessuno - dichiara il sindaco Tranchida -. Ancora grazie ai cittadini per le tante segnalazioni che è possibile inviare ai numeri 3296708111 oppure 3347997217”.