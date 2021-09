Trapani, raccolta differenziata al 65 per cento. Domenica giornata ecologica

21/09/2021 12:21:00

La raccolta differenziata ora a Trapani si attesta al 65 per cento, contro il 12-17 per cento del 2018.

Ma in città, nonostante il servizio di raccolta porta a porta, ancora c'è chi continua a sporcare. Di recente, gli ispettori ambientali hanno elevato altre due multe. Sanzionati un cittadino e una attività commerciale. Il Comune non arretra di un millimetro nella lotta agli incivili. “Il messaggio è chiaro: i controlli sono ormai serrati e non ci sono sconti per nessuno - dichiara il sindaco Giacomo Tranchida -. Ancora grazie ai cittadini per le tante segnalazioni che è possibile inviare ai numeri 3296708111 oppure 3347997217”.

A Trapani c'è chi sporca, ma anche chi pulisce. E questa mattina, a Palazzo d'Alì, è stata presentata la giornata ecologica in programma per domenica prossima. In azione tornano le magliette blu, ossia i volontari dell'associazione Plasticfree che, questa volta, tireranno a lucido la spiaggia dell'ex tonnara Tipa, sul lungomare Dante Alighieri. “ Approfittiamo dell'occasione – dice Valentina Oddo – per lanciare un dusplice messaggio: sensibilizzazione e partecipazione. Dobbiamo essere in tanti. Dobbiamo far vedere che teniamo alle nostre spiagge”. . Frattanto, dall'inizio dell'estate ad oggi, Plasticfree, nel Trapanese, ha raccolto sei tonnellate e mezzo di spazzatura. Plastica in particolare.