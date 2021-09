Alcamo, consegnato il mezzo per le persone disabili

21/09/2021 15:00:00

Venerdì pomeriggio presso l’Atrio del Collego dei Gesuiti di Alcamo si è svolta la cerimonia di consegna, da parte dell’azienda P.M.G. ITALIA S.p.A, dell’autoveicolo attrezzato per accompagnare le persone con difficoltà motorie.

Presenti il Sindaco Domenico Surdi, l’assessore ai servizi sociali Stefano Alessandra, i referenti dell’ufficio servizio sociale di Alcamo, i rappresentanti della Società Benefit P.M.G Italia, Antonella Dipietro responsabile regionale e Laura Croce, responsabile del Progetto di Alcamo e le ditte sponsor del Progetto.

La consegna del mezzo Fiat Ducato è il frutto di una collaborazione fra l’Amministrazione e la P.M.G. ITALIA, il Progetto di Mobilità Garantita prevede l’utilizzo in comodato d’uso gratuito del mezzo per il trasporto di cittadini parzialmente autosufficienti, anziani soli o persone temporaneamente in difficoltà (tutti in possesso della certificazione relativa alla L. 104/92). Inoltre la PMG ha coinvolto nel Progetto 28 partner del mondo dell’imprenditoria locale, infatti ulteriore finalità del Progetto Mobilità Solidale è quella di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali per offrire un supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali.

Il servizio, fondamentale per le famiglie, è attivo 6 giorni su 7 ed accompagna gli utenti (circa 20) sia al Centro AIAS di Alcamo (Piano S. Maria), aperto tutto l’anno, che a scuola (scuole dell’obbligo). Infine, i Servizi Sociali acquisteranno un altro mezzo di trasporto che sarà consegnato a breve, così da rendere il servizio sempre più funzionale alle esigenze dei fruitori.

Cassonetti indumenti usati - Ad Alcamo sono stati collocati per tutto il territorio comunale 30 cassonetti per la raccolta ed il recupero di abiti ed indumenti usati e prodotti tessili.

Il servizio della durata di 12 mesi, con svuotamento settimanale dei contenitori, è stato affidato alla Ditta Eurofrip srl con sede legale in Casoria (NA) e prevede un riconoscimento economico al Comune pari a 35 euro, per ogni tonnellata di rifiuti raccolto.

I cassonetti sono stati collocati in svariati punti della Città fra cui Viale Europa, via Kennedy, Viale Italia, via Madonna del Riposo, via Mirga, piazza Pittore Renda, piazza Bagolino, piazza Falcone e Borsellino, Alcamo Marina (piazzale Battigia); mentre un contenitore è stato collocato presso il CCR di c/da Vallone Monaco dove i cittadini possono accedere dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, e la domenica dalle ore 9:00 alle 12:00.