Trapani, raccolta differenziata al 65 per cento. Domenica giornata ecologica

La raccolta differenziata ora a Trapani si attesta al 65 per cento, contro il 12-17 per cento del 2018. Ma in città, nonostante il servizio di raccolta porta a porta, ancora c'è chi continua a sporcare. Di recente, gli ispettori...