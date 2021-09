22/09/2021 17:35:00

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, martedì 21 settembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 19.233 (-1.206)

Deceduti: 6.741 (+18)*

Dimessi/guariti: 268.591 (+1.602)

–

Ricoverati totali: 696 (-40)

Ricoverati in terapia intensiva: 92 (+2)

–

Totale casi: 294.565 (+414)

Tamponi: 6.165.526 (+17.969)