23/09/2021 20:00:00

Finalmente si muove qualcosa per la Strada Provinciale 84 da tanti, troppi anni, ormai una strada che non garantisce sicurezza. Con le piogge invernali e le mareggiate, infatti, diventa impraticabile. Sono stati posizionati i cartelli nella zona del lungomare di Casabianca, dove c'è la colmata, ed è stato disposto un senso unico di marcia con direzione Marsala, Lido Pakeka fino all’incrocio con la via Tripoli.

I lavori che saranno eseguit dalla ditta Imprescar SRL, hanno un costo complessivo di 1.250.000 euro di cui 919.092,74 per lavori, 10.907,26 per costi sicurezza e 320.000 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. La fien dei lavori inizialmente previsti per ottobre è fissata al mese di febbraio.