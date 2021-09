Un nuovo servizio informativo per celebrare i 40 anni della Riserva dello Zingaro

24/09/2021 02:20:00

Per celebrare il 40° anniversario della prima area protetta istituita in Sicilia nel 1981, sabato 25 settembre verrà presentato dal GAL Elimos un nuovo servizio informativo multimediale fruibile dai visitatori della Riserva Naturale dello Zingaro.



Lungo i sentieri della Riserva Naturale dello Zingaro verranno installate una serie di postazioni dotate di Codice QR da cui i visitatori potranno fruire gratuitamente contenuti multimediali esclusivi relativi agli aspetti più significativi e suggestivi dell’area protetta.



La prima postazione verrà collocata nei pressi della Grotta dell’Uzzo e permetterà di accedere tramite smartphone ad una intervista inedita realizzata all’archeologo Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso nel 2019, sull’importanza della Riserva Naturale dello Zingaro per comprendere come è mutato nel corso dei millenni il rapporto tra uomo ed ambiente nell’intera area del Mediterraneo.

Altre postazioni dotate di Codice QR verranno installate prossimamente nei luoghi più significativi dell’area protetta e permetteranno di accedere ad ulteriori interviste esclusive a studiosi che hanno contribuito con le loro scoperte scientifiche a far diventare la Riserva Naturale dello Zingaro una importante meta del turismo sostenibile ed un simbolo della Sicilia nel mondo.

Il progetto di dotare l’area protetta di un innovativo sistema informativo nasce da un’idea del giornalista Vincenzo Sottosanti ed è il frutto di una convenzione stipulata tra il GAL Elimos ed il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, diretto dal dott. Mario Candore, dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.



Il 40° anniversario dell’istituzione della Riserva Naturale Orientata “Zingaro” – afferma Liborio Furco, presidente del GAL Elimos- è un evento fondamentale per l’intero territorio del GAL Elimos in quanto il nostro Piano d’Azione Locale “Terre degli Elimi 2020” si incentra sulla Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali e sul Turismo Sostenibile, attraverso anche la diffusione di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

Oltre alla Riserva Naturale dello Zingaro – aggiunge Liborio Furco- nel territorio del GAL Elimos ricadono altre aree naturali protette di straordinaria importanza come le Riserve Naturali di Monte Cofano, delle Saline di Trapani, dello Stagnone di Marsala. A queste si aggiungono il Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria e l’Area Marina Protetta delle Egadi. Attualmente il GAL Elimos è impegnato in progetti di sviluppo territoriale anche in queste aree e la celebrazione del 40° anniversario dell’istituzione della Riserva Naturale dello Zingaro è soltanto l’inizio di un percorso di promozione territoriale promosso dal GAL Elimos insieme a 73 soggetti pubblici e privati che hanno preso parte alla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo che verrà portata avanti fino al 2023.

Il programma

Ore 17:00 – Ingresso nord Riserva Naturale dello Zingaro (lato San Vito Lo Capo)

Incontro istituzionale. Intervengono:

- Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

- Toni Scilla, Assessore regionale all’agricoltura

– Giuseppe Peraino, Sindaco di San Vito Lo Capo

- Nicola Rizzo, Sindaco di Castellamare del Golfo

- Pietro Miceli, Direttore della Riserva Naturale dello Zingaro

- Liborio Furco, Presidente del GAL Elimos.

Ore 18:00 – Tonnarella dell’Uzzo (ingresso lato San Vito Lo Capo) Distribuzione gratuita del documentario “Riserve Naturali di Sicilia” di Vincenzo Sottosanti, prodotto dall’Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Presentazione Progetto Travel&Taste Elimos finanziato dal GAL Elimos, a cura del capofila Società agricola Natura amica Srls



Aperitivo a base di prodotti alimentari provenienti dal territorio del GAL Elimos.