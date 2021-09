 Covid. Ancora giù i ricoveri. Zona bianca più vicina in Sicilia

25/09/2021 06:00:00

La Sicilia resta ancora in zona gialla ma inizia il percorso di ‘rientro’ in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca.



Se tutto va bene da lunedì 4 ottobre l’isola ritorna in “bianco”.

Torna nuovamente sotto quota 500 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Secondo il bollettino di ieri sera, sono 464 i nuovi positivi su 13.504 tamponi, con un tasso di positività del 3,4%. Prosegue il calo della curva epidemiologia nell'Isola, dove si registrano altre 13 vittime del virus (3 del 23 settembre, 5 del 22 settembre, 1 del 12 settembre, 1 del 5 settembre e le altre risalenti ad agosto e luglio) e 1.299 guariti. Scende ulteriormente l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 77. La media nazionale, è 44. In provincia di Trapani l’incidenza è a 70.



Si svuotano ulteriormente gli ospedali siciliani, che sembrano aver superato la fase critica: 543 i ricoverati in area medica (-31 rispetto a giovedì) e 80 posti letto occupati in terapia intensiva (-2) con 6 nuovi ingressi in rianimazione. Le percentuali di occupazione sono rispettivamente al 14.6% e al 9%, dunque al di sotto della soglia da zona gialla. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 186, Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Messina 5, Enna 0.

I numeri in provincia di Trapani

Più di 200 guariti registrati in un giorno fanno scendere ancora il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 1133 le persone ancora positive, secondo quanto comunicato dall'Asp.

Nell'ultimo bollettino, però, si registrano due nuove vittime. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 4, quelli in regime ordinario a 37.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino del giorno precedente.

Alcamo 142 (-10); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 54 (-13); Castellammare del Golfo 35 (-10) ; Castelvetrano 64 (-9) ; Custonaci 18; Erice 112 (-22), Favignana 12; Gibellina 2; Marsala 156 (-34); Mazara del Vallo 84 (-20); Paceco 34 (-5); Pantelleria 25 (-5); Partanna 10; Petrosino 32 (-2); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 17; Santa Ninfa 5; Trapani 252 (-29); Valderice 58 (-11); Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1133 (-180)

Deceduti in totale 397 (+2)

Guariti totali 18221 (+229)

Ricoverati in terapia intensiva 4 (-2)

Ricoverati nei reparti ordinari 37 (-1)

Tamponi molecolari 540

Tamponi ricerca antigene 126

Il virus in Italia

Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.061.

Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63).

Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di ieri.

Sono 277.508 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 321.554. Il tasso di positività è dell'1,4%, stabile rispetto al dato di ieri.