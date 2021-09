26/09/2021 07:25:00

Piero Agen, presidente Confcommercio Catania, e con Pino Pace, presidente Confcommercio Trapani, sono stati nominati, rispettivamente, a componente del comitato esecutivo e della consulta di Unioncamere nazionale. L’elezione nel corso

dell’assemblea di Unioncamere tenutasi a Roma.

“Confcommercio Sicilia si complimenta con i nostri due esponenti dell’organizzazione di categoria a livello isolano – afferma il presidente regionale Gianluca Manenti – e augura loro buon lavoro con la consapevolezza che la transizione digitale ed ecologica e la semplificazione amministrativa sono le grandi sfide su cui l’azione delle Camere di commercio, oggi, può fare la differenza, così come sostenuto dal presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete. Il sistema camerale ha sempre più ben chiaro quello di cui il sistema produttivo ha bisogno, vale a dire sostegno nelle trasformazioni in atto, una pubblica amministrazione amica e il supporto sul fronte del credito e della finanza. Sono certo che Agen e Pace si adopereranno per fornire il loro prezioso contributo lungo questa direzione”.